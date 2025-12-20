20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

नमाज कांड में आरोपी NSS को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा 9 माह बाद बहाल, ये 4 प्रोफेसर पदोन्नत… जानें क्या है पूरा मामला

CG News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में नमाज कांड में आरोपित एनएसएस को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा का निलंबन समाप्त कर उन्हें पुन: बहाल कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 20, 2025

जीजीयू (Photo source- Patrika)

जीजीयू (Photo source- Patrika)

Bilaspur News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में नमाज कांड में आरोपित एनएसएस को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा का निलंबन समाप्त कर उन्हें पुन: बहाल कर दिया गया। जबकि इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अब तक न्यायालय में चालान पेश नहीं हो पाया है। निलंबन समाप्त किए जाने से यूनिवर्सिटी परिसर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

दरअसल, मार्च 2025 में आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान 155 हिंदू छात्रों को कथित रूप से जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप लगा था। शिविर में कुल 159 छात्र शामिल थे, जिनमें केवल 4 मुस्लिम छात्र थे। इस घटना के बाद एबीवीपी, छात्र संगठनों और हिंदूवादी संगठनों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया था। पुलिस ने दिलीप झा समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अप्रैल में दिलीप झा को निलंबित किया था।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मिल गई क्लीनचिट

कार्यपरिषद के कुछ सदस्यों ने बताया कि बैठक के दौरान जब दिलीप झा की बहाली का मामला आया तो इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा गठित की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई। बताया गया कि नमाज प्रकरण के दौरान कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं था, न ही को-ऑर्डिनेटर वहां थे। सर्वधर्म समभाव की धारणा के तहत कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी थी।

प्रमोशन में प्रो. अमित की अनदेखी

कार्यपरिषद में यूनिवर्सिटी के चार प्रोफेसर को सीनियर प्रोफेसर बनाया गया है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के प्रो. बिशन सिंह राठौर, अंग्रेजी के प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गणित के प्रो. ए.एस. रणदिवे और सिविल इंजीनियरिंग के प्रो. शैलेंद्र कुमार शामिल है, जबकि सबसे सीनियर प्रो. अमित सक्सेना को नजऱअंदाज़ किया गया। प्रो.राठौर को छोड़ अन्य तीनों प्रोफेसर, रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं।

अर्सलान मामले के बाद विवि का एक और छात्र दो दिन से लापता

इधर, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक प्रथम सेमेस्टर का छात्र राहुल यादव बीते दो दिनों से लापता है। राहुल 18 दिसंबर की सुबह यूनिवर्सिटी जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन नहीं लौटा। वह मरवाही क्षेत्र का रहने वाला है और कोनी में किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार सुबह परिजन मरवाही से बिलासपुर पहुंचे और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जानकारी ली। इसके बाद परिजन कोनी थाना पहुंचे और छात्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर
बिलासपुर
जीजीयू (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 09:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नमाज कांड में आरोपी NSS को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा 9 माह बाद बहाल, ये 4 प्रोफेसर पदोन्नत… जानें क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Train Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर झटका, 31 जनवरी तक ये सात ट्रेनें हो गयी कैंसिल, देखिये लिस्ट

Train Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, ये तीन लोकल ट्रेन रद्द
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसा अपडेट, ईलाज के दौरान 1 और घायल ने तोड़ा दम, 14 हुई मृतकों की संख्या

BIlaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसा अपडेट, ईलाज के दौरान 1 और घायल ने तोड़ा दम, 14 हुई मृतकों की संख्या
बिलासपुर

नेशनल हाईवे किनारे संचालित अवैध ढाबा ध्वस्त

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई, नेशनल हाईवे किनारे संचालित अवैध ढाबा ध्वस्त, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर(photo-patrika)
बिलासपुर

शराब के पैसे न देने पर सरेराह पिटाई, युवक को मरा समझकर छोड़ा

शराब के पैसों से इनकार पर युवक को पीटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें ये नया नियम, नहीं तो...

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.