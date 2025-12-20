नमाज कांड में आरोपी NSS को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा 9 माह बाद बहाल, ये 4 प्रोफेसर पदोन्नत… जानें क्या है पूरा मामला

जीजीयू (Photo source- Patrika)
Bilaspur News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में नमाज कांड में आरोपित एनएसएस को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा का निलंबन समाप्त कर उन्हें पुन: बहाल कर दिया गया। जबकि इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अब तक न्यायालय में चालान पेश नहीं हो पाया है। निलंबन समाप्त किए जाने से यूनिवर्सिटी परिसर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
दरअसल, मार्च 2025 में आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान 155 हिंदू छात्रों को कथित रूप से जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप लगा था। शिविर में कुल 159 छात्र शामिल थे, जिनमें केवल 4 मुस्लिम छात्र थे। इस घटना के बाद एबीवीपी, छात्र संगठनों और हिंदूवादी संगठनों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया था। पुलिस ने दिलीप झा समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अप्रैल में दिलीप झा को निलंबित किया था।
कार्यपरिषद के कुछ सदस्यों ने बताया कि बैठक के दौरान जब दिलीप झा की बहाली का मामला आया तो इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा गठित की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई। बताया गया कि नमाज प्रकरण के दौरान कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं था, न ही को-ऑर्डिनेटर वहां थे। सर्वधर्म समभाव की धारणा के तहत कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी थी।
कार्यपरिषद में यूनिवर्सिटी के चार प्रोफेसर को सीनियर प्रोफेसर बनाया गया है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के प्रो. बिशन सिंह राठौर, अंग्रेजी के प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गणित के प्रो. ए.एस. रणदिवे और सिविल इंजीनियरिंग के प्रो. शैलेंद्र कुमार शामिल है, जबकि सबसे सीनियर प्रो. अमित सक्सेना को नजऱअंदाज़ किया गया। प्रो.राठौर को छोड़ अन्य तीनों प्रोफेसर, रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं।
इधर, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक प्रथम सेमेस्टर का छात्र राहुल यादव बीते दो दिनों से लापता है। राहुल 18 दिसंबर की सुबह यूनिवर्सिटी जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन नहीं लौटा। वह मरवाही क्षेत्र का रहने वाला है और कोनी में किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार सुबह परिजन मरवाही से बिलासपुर पहुंचे और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जानकारी ली। इसके बाद परिजन कोनी थाना पहुंचे और छात्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
