नमाज कांड में आरोपी NSS को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा 9 माह बाद बहाल, ये 4 प्रोफेसर पदोन्नत… जानें क्या है पूरा मामला

इधर, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक प्रथम सेमेस्टर का छात्र राहुल यादव बीते दो दिनों से लापता है। राहुल 18 दिसंबर की सुबह यूनिवर्सिटी जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन नहीं लौटा। वह मरवाही क्षेत्र का रहने वाला है और कोनी में किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार सुबह परिजन मरवाही से बिलासपुर पहुंचे और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जानकारी ली। इसके बाद परिजन कोनी थाना पहुंचे और छात्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।