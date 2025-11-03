अंसारी की रहस्यमयी मौत का अब तक नहीं हुआ खुलासा, छात्रों में रोष… पुलिस और प्रशासन की जांच पर उठे सवाल

जीजीयू (Photo source- Patrika)
Bilaspur News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी (जीजीयू) कैंपस में छात्र अर्सलान अंसारी की रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। विवेकानंद हॉस्टल में रहने वाले बिहार निवासी अर्सलान का शव पिछले दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित तालाब में मिला था।
छात्र संगठनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है, जबकि पुलिस अभी तक इसे दुर्घटनात्मक एंगल से देख रही है। वहीं सिम्स में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि छात्र के सिर पर मौत से पहले गंभीर चोट लगी थी। इसके बावजूद अब तक न तो एफआईआर दर्ज की गई है और न ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की है।
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, लेकिन सप्ताहभर बीतने के बाद भी समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का बयान दर्ज कर लिया है।
मृतक छात्र अर्सलान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र लामबंद हो गए हैं। पिछले दिनों छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया था। अब एबीवीपी ने 3 नवंबर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि जब तक अर्सलान की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।
छात्र की मौत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। जल्द ही रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने रजिस्ट्रार के बयान दर्ज किए हैं। यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। - प्रो.मनीष श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी
