अंसारी की रहस्यमयी मौत का अब तक नहीं हुआ खुलासा, छात्रों में रोष… पुलिस और प्रशासन की जांच पर उठे सवाल

मृतक छात्र अर्सलान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र लामबंद हो गए हैं। पिछले दिनों छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया था। अब एबीवीपी ने 3 नवंबर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि जब तक अर्सलान की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।