Raipur: राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 7 जून को आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ (National Fishermen Association) के विधानसभा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम साय (Vishnu Deo Sai) ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका (Active Role) निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मछुआरा (Machhuara) समुदाय ने अपनी मांगें भी रखी हैं, जिन्हें हमने सुना है।
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