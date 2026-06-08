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रायपुर
Raipur: राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय
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Raipur: राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय

राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाएं...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 08, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 7 जून को आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ (National Fishermen Association) के विधानसभा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम साय (Vishnu Deo Sai) ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका (Active Role) निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मछुआरा (Machhuara) समुदाय ने अपनी मांगें भी रखी हैं, जिन्हें हमने सुना है।

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Published on:

08 Jun 2026 03:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय

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