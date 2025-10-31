Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर बनाया अखंड भारत, राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले CM

National Unity Day 2025: राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर आज़ाद भारत का निर्माण किया।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 31, 2025

National Unity Day 2025: CM विष्णु देव साय ने कहा कि सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारा देश 562 राज्यों में बंटा हुआ था। सरदार पटेल ने सबको एक किया और आज़ाद भारत बनाया, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश बनाया। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर PM ने रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है। आज शास्त्री चौक से शारदा चौक तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग मज़बूत रहें ताकि हमारा देश मिलजुलकर विकास करे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर बनाया अखंड भारत, राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले CM

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Rajyotsav 2025: रजत जयंती महोत्सव होगा भव्य, छत्तीसगढ़ की झलक दिखाएंगे आकर्षक डोम…

रायपुर

महतारी प्रतिमा खंडन के विरोध में रायपुर बंद का ऐलान! JCP का आंदोलन जारी, दुकानों पर पड़ा असर…

महतारी प्रतिमा खंडन के विरोध में रायपुर बंद का ऐलान! JCP का आंदोलन जारी, दुकानों पर पड़ा असर...(photo-patrika)
रायपुर

International Savings Day: आज से ही शुरू करें ‘100 रुपए की हैबिट’, कल बनेगा लाखों का फंड

International Savings Day
रायपुर

CG News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 100 से बढ़कर 200 यूनिट हो सकती है हाफ बिजली बिल योजना

CG News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 100 से बढ़कर 200 यूनिट हो सकती है हाफ बिजली बिल योजना
रायपुर

Rajyoutsav 2025: 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू, देखें कब किसकी होगी प्रस्तुति

cg rajyotsava news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.