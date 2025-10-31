सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर बनाया अखंड भारत, राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले CM

National Unity Day 2025: CM विष्णु देव साय ने कहा कि सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारा देश 562 राज्यों में बंटा हुआ था। सरदार पटेल ने सबको एक किया और आज़ाद भारत बनाया, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश बनाया। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर PM ने रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है। आज शास्त्री चौक से शारदा चौक तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग मज़बूत रहें ताकि हमारा देश मिलजुलकर विकास करे।
