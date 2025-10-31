Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

राष्ट्रीय एकता दिवस पर CM साय ने दिलाई एकता की शपथ, ‘रन फॉर यूनिटी’ में बच्चों के साथ हुए शामिल

National Unity Day 2025: राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 31, 2025

राष्ट्रीय एकता दिवस (photo source- Patrika)

राष्ट्रीय एकता दिवस (photo source- Patrika)

National Unity Day: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युगपुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी।

National Unity Day: देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित ‘एकता दौड़’ में शामिल होकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संदेश दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरदार पटेल को उनकी दूरदृष्टि और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण ही ‘भारत का लौह पुरुष’ कहा जाता है। राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, और 'विविधता में एकता' की भावना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों के उत्साह और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह जोश सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

कार्यक्रम में यह दिग्गज रहे उपस्थित

National Unity Day: इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने का प्रण लेने का आह्वान किया और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक पुरंदर मिश्रा तथा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 01:18 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राष्ट्रीय एकता दिवस पर CM साय ने दिलाई एकता की शपथ, ‘रन फॉर यूनिटी’ में बच्चों के साथ हुए शामिल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

International Savings Day: आज से ही शुरू करें ‘100 रुपए की हैबिट’, कल बनेगा लाखों का फंड

International Savings Day
रायपुर

CG News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 100 से बढ़कर 200 यूनिट हो सकती है हाफ बिजली बिल योजना

CG News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 100 से बढ़कर 200 यूनिट हो सकती है हाफ बिजली बिल योजना
रायपुर

Rajyoutsav 2025: 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू, देखें कब किसकी होगी प्रस्तुति

cg rajyotsava news
रायपुर

गुजरात की धरती पर बस्तर का सम्मान — एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने दिखाया विकास का नया मॉडल

गुजरात की धरती पर बस्तर का सम्मान — एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने दिखाया विकास का नया मॉडल*
रायपुर

भारत की बेटियों ने रचा नया इतिहास, महिला क्रिकेट टीम विश्वकप के फाइनल में पहुँची, सीएम साय ने दी बधाई

भारत की बेटियों ने रचा नया इतिहास, महिला क्रिकेट टीम विश्वकप के फाइनल में पहुँची, सीएम साय ने दी बधाई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.