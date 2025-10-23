Naxalism Chhattisgarh: पूर्व CM भूपेश बघेल ने उठाए नक्सल नीति पर सवाल, कहा- दूसरे राज्यों में सरेंडर क्यों?

Naxalism Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब BJP नेता रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दावा किया था कि वे छह महीने में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। वे तब से यही दावा कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या नीतियां अपनाई हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं। वे यहां सरेंडर क्यों नहीं करते? अगर आपकी नीतियां इतनी अच्छी हैं, तो वे दूसरे राज्यों में सरेंडर क्यों करते हैं?