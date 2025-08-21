Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

CG News: नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।

रायपुर

Love Sonkar/Trilochan Manikpuri

Aug 21, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संगठन का नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में NHM के तहत लगभग 16 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। वीडियो @ त्रिलोचन मानिकपुरी

cg news

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

21 Aug 2025 02:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर

रायपुर

रायपुर
