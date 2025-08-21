CG News: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

CG News: छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संगठन का नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में NHM के तहत लगभग 16 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। वीडियो @ त्रिलोचन मानिकपुरी
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, पूर्व CM बघेल ने पूछा- 14 मंत्री बनाने की अनुमति कब मिली? तीखी बयानबाजी शुरू
राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में बदली मंत्री बनाने की परंपरा, जोगी सरकार में 23 से घटकर अब 14 तक सिमटा मंत्रिमंडल
CG News: एक्शन में मंत्री टंकराम वर्मा, समीक्षा बैठक में अधिकारियों की लगाई क्लास, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं..