Oath Ceremony: खुशवंत, गजेंद्र और राजेश ने ली मंत्री पद की शपथ, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, देखें Video

Oath Ceremony: मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कुल 11 मंत्री कार्यरत थे। आज के शपथ ग्रहण के बाद अब छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हो गए हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

Oath Ceremony: छत्तीसगढ़ की राजनीति में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए चेहरों को शामिल किया। राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

20 Aug 2025 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Oath Ceremony: खुशवंत, गजेंद्र और राजेश ने ली मंत्री पद की शपथ, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, देखें Video

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे PM मोदी, ओम बिरला भी होंगे शामिल… रमन सिंह ने दिया निमंत्रण

रमन सिंह ने दिया निमंत्रण (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रायपुर

साय मंत्रिमंडल विस्तार: राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने ली मंत्री पद की शपथ, 14 मंत्रियों वाला पहला कैबिनेट बना

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल विस्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

IFS अफसरों की विदाई के साथ होगा बड़ा बदलाव, आधा दर्जन अफसरों को मिल सकती अहम जिम्मेदारी… वनमंत्री के पास भेजी गई फाइल

rts transfer
रायपुर

CG News: सीएम साय ने कलेक्टरों को सख्त लहजे में दी हिदायत, बोले – :अब नहीं चलेगी पेशी पर पेशी, अधिकारियों पर मेरी नजर…

समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG News: अब बिना हेलमेट नहीं बिकेगा दोपहिया वाहन, SSP ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

अब बिना हेलमेट नहीं बिकेगा दोपहिया वाहन (फोटो सोर्स- freepik)
रायपुर
