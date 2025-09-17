CG News: जन्मदिन पर मंत्री कश्यप बोले- विश्वकर्मा की तरह आज के भारत को आकार दे रहे पीएम मोदी

CG News: छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के जन्मदिन पर बधाई दी। कैबिनेट मिनिस्टर कश्यप ने मंगलवार को रायपुर (Raipur) में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। वह विश्वकर्मा (Vishwakarma) की तरह आज के भारत को आकार दे रहे हैं। बता दें कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन (75th Birth Day) है।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती