CG News: जन्मदिन पर मंत्री कश्यप बोले- विश्वकर्मा की तरह आज के भारत को आकार दे रहे पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर केदार कश्यप ने बधाई दी...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 17, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के जन्मदिन पर बधाई दी। कैबिनेट मिनिस्टर कश्यप ने मंगलवार को रायपुर (Raipur) में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। वह विश्वकर्मा (Vishwakarma) की तरह आज के भारत को आकार दे रहे हैं। बता दें कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन (75th Birth Day) है।

Published on:

17 Sept 2025 12:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: जन्मदिन पर मंत्री कश्यप बोले- विश्वकर्मा की तरह आज के भारत को आकार दे रहे पीएम मोदी

