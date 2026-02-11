11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मोबाइल व्रत की जरूरत! गेमिंग एडिक्शन पर पत्रिका टॉक शो में विशेषज्ञों और अभिभावकों से हुई चर्चा, देखें Video

CG News: इन दिनों बच्चों में गेमिंग एडिक्शन तेजी से बढ़ रहा है और हाल ही में गाजियाबाद में तीन बहनों की खुदकुशी ने इसे गंभीर सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 11, 2026

CG News: इन दिनों बच्चों में गेमिंग एडिक्शन तेजी से बढ़ रहा है और हाल ही में गाजियाबाद में तीन बहनों की खुदकुशी ने इसे गंभीर सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इसी संदर्भ में पत्रिका ऑफिस में पेरेंट्स के लिए एक टॉक शो आयोजित किया गया, जिसका विषय था गेमिंग की गिरफ्त में बचपन, जिम्मेदारी किसकी? टॉक शो को पत्रिका के स्टेट एडिटर गोविंद ठाकरे ने होस्ट किया। इस मौके पर स्थानीय संपादक देवेंद्र गोस्वामी भी मौजूद थे। कार्यक्रम से पहले पत्रिका की अब तक की यात्रा को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

भारतीय स्त्री शक्ति की प्रांच सचिव भारवि वैष्णव ने कहा कि जैसे सेहत और धर्म के लिए व्रत रखते हैं, वैसे ही मोबाइल व्रत भी जरूरी है। इसकी शुरुआत अगर बड़े करेंगे तो बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। बच्चों की काउंसिलिंग और संस्कार जरूरी हैं। स्कूल में एंट्री से पहले मोबाइल जमा कराना चाहिए।

हौम्योपैथी स्पेशलिस्ट नीता शर्मा ने कहा कि गेमिंग की लत के कारण बच्चे देर रात तक जाग रहे हैं, जिससे कई बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने रात 9 बजे के बाद मोबाइल लॉकडाउन की जरूरत बताई और स्कूलों में न्यूज पेपर पढ़ने की आदत डालने पर जोर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 12:01 pm

Published on:

11 Feb 2026 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / मोबाइल व्रत की जरूरत! गेमिंग एडिक्शन पर पत्रिका टॉक शो में विशेषज्ञों और अभिभावकों से हुई चर्चा, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल के दावे से गरमाई सियासत, बोले- मोदी-शाह ने BJP जॉइन करने का दिया ऑफर, जानें और क्या कहा?

मोदी-शाह ने BJP जॉइन करने ऑफर दिया (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर के छात्र ने PM मोदी को खिलाई ठेठरी, स्वाद लेकर पूछे- कैसे बनती है?

CG News, PM Modi se sawal
रायपुर

शादी में गाना गाते बुजुर्ग गश खाकर गिरा, हार्ट की दीवार फटी, डॉक्टरों ने बचाई जान

शादी में गाना गाते बुजुर्ग गश खाकर गिरा, हार्ट की दीवार फटी, डॉक्टरों ने बचाई जान
newsupdate

Raipur: छत्तीसगढ़ में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की होगी स्थापना

Raipur
रायपुर

CG Ration: राशन माफियाओं ने हजारों गरीबों का हिस्सा खाया, लेकिन अबतक एफआईआर दर्ज नहीं

CG Ration: राशन माफियाओं ने हजारों गरीबों का हिस्सा खाया, लेकिन अबतक एफआईआर दर्ज नहीं
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.