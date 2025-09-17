Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

पीएम मोदी के जन्मदिन पर रमन सिंह ने दी ढेरों शुभकामनाएं, कहा- निर्माण और बदलाव का प्रतीक

PM Modi 75th Birthday: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके योगदान को सराहा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

PM Modi 75th Birthday: पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह संयोग है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हम विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा सृजन के देवता हैं, निर्माण के देवता हैं और पीएम मोदी देश में पुनर्निर्माण के भी प्रतीक हैं। देश में बना बुनियादी ढांचा, गरीबों के जीवन में आया बदलाव, ये सब पीएम मोदी की उपलब्धियां हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 10:17 am

Published on:

17 Sept 2025 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / पीएम मोदी के जन्मदिन पर रमन सिंह ने दी ढेरों शुभकामनाएं, कहा- निर्माण और बदलाव का प्रतीक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

राजधानी में हेरोइन सप्लाई करने वाला हिस्ट्रीशीटर कोंदा गिरफ्तार, आधा दर्जन अपराधों में नाम शामिल

Raipur Drug supplier (Photo source- Patrika)
रायपुर

25 साल बाद भी नहीं बना ट्रेनिंग सेंटर, प्रदेश में नेत्र सहायकों के 300 पद खाली

नेत्र सहायकों के 300 से ज्यादा पद खाली (Photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में घबराए नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार, सरकार से की ये मांग

राष्ट्रीय

B.Ed-D.El.Ed Admission: बीएड और डीएलएड में प्रवेश का पहला राउंड पूरा, अब 18 सितंबर को आएगी दूसरी सूची

B.Ed-D.El.Ed Admission (Photo source- Patrika)
रायपुर

मेडिकल युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

Assistant Professor Recruitment (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.