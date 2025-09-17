पीएम मोदी के जन्मदिन पर रमन सिंह ने दी ढेरों शुभकामनाएं, कहा- निर्माण और बदलाव का प्रतीक

PM Modi 75th Birthday: पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह संयोग है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हम विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा सृजन के देवता हैं, निर्माण के देवता हैं और पीएम मोदी देश में पुनर्निर्माण के भी प्रतीक हैं। देश में बना बुनियादी ढांचा, गरीबों के जीवन में आया बदलाव, ये सब पीएम मोदी की उपलब्धियां हैं।