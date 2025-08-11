11 अगस्त 2025,

सोमवार

रायपुर

CG News: चुनाव आयोग को वोट चोरी का सबूत देने से भाग रहे राहुल गांधी: साव

वोट चोरी के आरोप पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 11, 2025

CG News : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम साव ने 10 अगस्त को रायपुर में कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग (Election Commission of India) को सबूत देने से भाग रहे हैं। बता दें कि वोट चोरी के आरोप पर भारत चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वे वोट चोरी (Vote Chori) का सबूत दें या देश से माफी मांगे।

Published on:

11 Aug 2025 02:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: चुनाव आयोग को वोट चोरी का सबूत देने से भाग रहे राहुल गांधी: साव

