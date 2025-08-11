CG News: चुनाव आयोग को वोट चोरी का सबूत देने से भाग रहे राहुल गांधी: साव

CG News : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम साव ने 10 अगस्त को रायपुर में कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग (Election Commission of India) को सबूत देने से भाग रहे हैं। बता दें कि वोट चोरी के आरोप पर भारत चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वे वोट चोरी (Vote Chori) का सबूत दें या देश से माफी मांगे।

यह भी पढ़ें : क्या सड़कें सुधरवाने के लिए भी अब कोर्ट को ही आगे आना होगा..!