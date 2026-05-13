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Raipur: सीएम साय ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम का बहुत लोकप्रिय नेता बताया
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Raipur: सीएम साय ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम का बहुत लोकप्रिय नेता बताया

असम के गुवाहाटी में आयोजित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

May 13, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 मई को असम (Assam) के गुवाहाटी में आयोजित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि आज गुवाहाटी में वहां के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma ) का शपथ ग्रहण समारोह था। असम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह (Swearing-in Ceremony) में शामिल हुए थे। सीएम साय ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा असम के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। हमने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की जनता की ओर से उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है।

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Published on:

13 May 2026 02:55 am

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