रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का किया भूमिपूजन

चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को देगी नई गति : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 25, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 जनवरी को रायपुर (Raipur) के माना-तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का भूमिपूजन (Bhoomi Pujan) किया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आज एक और कड़ी जुड़ गई है। वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हमने आज चित्रोत्पला फिल्म सिटी (Chitrotpala Film City) का भूमिपूजन किया है। यह पहल प्रदेश की कला और प्रतिभा को नई ऊंचाई देगी। साथ ही रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Economy) को नई गति देगी।

यह भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर गृहमंत्री ने कहा- बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा

Updated on:

25 Jan 2026 02:45 am

Published on:

25 Jan 2026 02:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का किया भूमिपूजन

