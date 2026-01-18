18 जनवरी 2026,

रविवार

रायपुर

Raipur: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम साय गए दिल्ली

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस में परिवाद है, भाजपा में तो हर तीन साल में होता है चुनाव...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 18, 2026

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 18 जनवरी को नई दिल्ली (Delhi) के लिए रवाना हुए। कल (19 जनवरी) बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP National President) का चुनाव है। दिल्ली जाने से पहले रायपुर में सीएम साय ने कांग्रेस (Congress) पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में तो हर 3 साल में चुनाव (Election) होता है। हमारे यहां संगठन में हर बार स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्र में दायित्व बदलता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) का संकल्प नक्सलवाद की समाप्ति का अवश्य पूरा होगा।

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र गए बस्तर संभाग के पंचायत प्रतिनिधि

