10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur: सीएम साय बोले- आदिवासी कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि लोक उत्सव

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गोवा (Goa) में आयोजित आदि लोक उत्सव के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 10, 2026

गोवा में तीन दिवसीय आदि लोक उत्सव (Adi Lok Utsav) का उद्घाटन 9 जनवरी को हुआ। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। गोवा से लौटकर सीएम साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि आदि लोक उत्सव का आयोजन आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति (Culture) और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देशभर से आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। वहां आदिवासी कला (Tribal Art) के हर रूप को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, नृत्य, गायन और खेल शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: हमारे छत्तीसगढ़ की नई पहचान चूहा अभयारण्य जिन्हें धान पसंद!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 02:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: सीएम साय बोले- आदिवासी कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि लोक उत्सव

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन बने मुख्य सूचना आयुक्त, दो सूचना आयुक्त भी नियुक्त, अधिसूचना जारी

CG News: अमिताभ जैन तीन महीने बने रहेंगे मुख्य सचिव, कैबिनेट के दौरान दिल्ली से आया फोन ने बदला समीकरण
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में नीली क्रांति की नई शुरुआत, मछली के साथ झींगा पालन बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार

CG Video: झींगा मछली खाने से 3 लोगों की बिगड़ी तबियत, एक महिला की मौत, फैली सनसनी
रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का किया शुभारंभ, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान का आहान

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गोवा में आयोजित आदि लोकोत्सव पर्व–2025 में हुए शामिल

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा, छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रशासनिक नवाचारों को मिलेगा सम्मान
रायपुर

CG News: राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी से बालोद बना भारत की युवा शक्ति का नया केंद्र : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

CG News: राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी से बालोद बना भारत की युवा शक्ति का नया केंद्र : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.