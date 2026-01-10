Raipur: सीएम साय बोले- आदिवासी कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि लोक उत्सव

गोवा में तीन दिवसीय आदि लोक उत्सव (Adi Lok Utsav) का उद्घाटन 9 जनवरी को हुआ। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। गोवा से लौटकर सीएम साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि आदि लोक उत्सव का आयोजन आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति (Culture) और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देशभर से आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। वहां आदिवासी कला (Tribal Art) के हर रूप को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, नृत्य, गायन और खेल शामिल हैं।

