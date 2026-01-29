Raipur: सीएम साय बोले छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है रसोइए का मानदेय

छत्तीसगढ़ में करीब 30 दिनों से रसोइया संघ (Cooks Association) विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इस बीच, कांग्रेस (Congress) ने आरोप लगाया है कि आंदोलन (Protest) कर रहे रसोइया संघ की दो महिलाओं की मौत हो गई और इसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार (BJP Government) है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 28 जनवरी को रायपुर (Raipur) में कहा कि दोनों रसोइयों की मौत का चल रहे आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है। सीएम साय (Vishnu Deo Sai) ने बताया कि पूरे राज्य में लगभग 88 हजार रसोइए हैं और अधिकारियों ने उन सभी से संपर्क किया है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानदेय (Honorarium) 25 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

यह भी पढ़ें : गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार है प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री साय