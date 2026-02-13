13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

Raipur: कलेक्टर ने अचानक रुकवाई कार, पिंक ई रिक्शा में हुए सवार

Chhattisgarh: रायपुर के मंदिर हसौद में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महिला स्वावलंबन के सफर को करीब से देखा...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 13, 2026

छत्तीसगढ़ में रायपुर (Raipur) के मंदिर हसौद में जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने अचानक अपनी कार रुकवाई और वहां से गुजर रहे पिंक ई-रिक्शा (Pink E-Rickshaw) में सवार हो गए। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महिला ई-रिक्शा चालक (Women Drive) कोटरभाटा आरंग निवासी सीतूकोसले से बातचीत की। सीतूकोसले ने बताया कि सरकारी योजना (Government Scheme) के तहत उसे पिंक ई रिक्शा निशुल्क मिला है। वह अब आत्मनिर्भर (Self-reliance) है। सीतू ई-रिक्शा चलाकर हर माह 20 हजार रुपए से ज्यादा कमा रही हैं।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: आखिर किसने किया रिश्तों का कत्ल..? जानवर बनते हम..!

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: कलेक्टर ने अचानक रुकवाई कार, पिंक ई रिक्शा में हुए सवार

