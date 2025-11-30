Raipur News: सुकमा नक्सल आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला कांस्टेबल से मिले गृहमंत्री

Raipur News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट (IED Blast) में गंभीर रूप से घायल जिला पुलिस बल की महिला कांस्टेबल मुचाकी दुर्गा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा (Home Minister Vijay Sharma) 29 नवंबर को यहां रायपुर स्थित रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। डिप्टी सीएम शर्मा घायल कांस्टेबल दुर्गा से मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा की और दुर्गा का हरसंभव बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। चिकित्सकों ने बताया कि मुचाकी दुर्गा की स्थिति खतरे से बाहर हैं। गंभीर चोटों के कारण उन्हें स्वस्थ होने में समय लगेगा। बता दें कि सुकमा जिले में डीआरजी (DRG) और डिस्ट्रिक्ट फोर्स की संयुक्त टीम के साथ कांस्टेबल दुर्गा एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए गोगुण्डा की पहाड़ी पर गई थी। वहां नक्सलियों (Naxalites) द्वारा लगाए गए प्रेशर इम्प्रूवाइज्डएक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में हुए विस्फोट ले वह घायल हो गई। उन्हें एयरलिफ्ट (Airlift) कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया।

