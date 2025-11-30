Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: सुकमा नक्सल आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला कांस्टेबल से मिले गृहमंत्री

Chhattisgarh के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती मुचाकी दुर्गा से मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 30, 2025

Raipur News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट (IED Blast) में गंभीर रूप से घायल जिला पुलिस बल की महिला कांस्टेबल मुचाकी दुर्गा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा (Home Minister Vijay Sharma) 29 नवंबर को यहां रायपुर स्थित रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। डिप्टी सीएम शर्मा घायल कांस्टेबल दुर्गा से मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा की और दुर्गा का हरसंभव बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। चिकित्सकों ने बताया कि मुचाकी दुर्गा की स्थिति खतरे से बाहर हैं। गंभीर चोटों के कारण उन्हें स्वस्थ होने में समय लगेगा। बता दें कि सुकमा जिले में डीआरजी (DRG) और डिस्ट्रिक्ट फोर्स की संयुक्त टीम के साथ कांस्टेबल दुर्गा एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए गोगुण्डा की पहाड़ी पर गई थी। वहां नक्सलियों (Naxalites) द्वारा लगाए गए प्रेशर इम्प्रूवाइज्डएक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में हुए विस्फोट ले वह घायल हो गई। उन्हें एयरलिफ्ट (Airlift) कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया।

यह भी पढ़ें : पीएम नरेंद्र मोदी का डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर पहुंचने पर आत्मीय स्वागत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naxal Attack

naxal news

naxalism

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 02:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur News: सुकमा नक्सल आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला कांस्टेबल से मिले गृहमंत्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सियासी तकरार तेज, राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी CM शर्मा बोले- इटली के चश्में से नहीं दिखेगा, भारत का चश्मा लगाए

राहुल गांधी के प्रदूषण बयान पर सियासत गर्म (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल
रायपुर

CG News: कांग्रेस भवन में पर्चा कांड! अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप, संगठन में बढ़ा तनाव

अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम
रायपुर

झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM का बड़ा दावा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.