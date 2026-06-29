आपातकाल स्मृति दिवस समारोह को RSS के इंद्रेश कुमार ने किया संबोधित

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित डीडीयू ऑडिटोरियम में 28 जून को आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस, RSS) के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार थे। उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा का काल था, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू भी शामिल हुए।

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