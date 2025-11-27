जनता पर बढ़ा बोझ, कांग्रेस नेताओं में मची तकरार, उप मुख्यमंत्री का तीखा हमला… देखें Video

CG News: कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल से गुजर रही है। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान और शक्ति संघर्ष अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर आम जनता पर दिखाई देने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि “कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़ों का खामियाजा कर्नाटक की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है”। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता संघर्ष, गुटबाजी और नेतृत्वहीनता ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को चरमरा दिया है। जनता से जुड़े मुद्दे हाशिये पर चले गए हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं