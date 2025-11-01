PM के हाथों विधानसभा भवन का लोकार्पण, CM बोले- छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा यह दिन

PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। PM मोदी ने ब्रह्मकुमारी संस्थान के ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा कि हमारे यहां कहा जाता है आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है।

वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “आज प्रधानमंत्री के करकमलों से हमारे भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण हुआ है जिसके लिए मैं अपने मंत्रिगण, अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहूंगा कि हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी यह रजत वर्ष है और 25 वर्षों में हमारी इस विधानसभा ने अनेक कीर्तिमान अर्जित किए हैं। यह दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा।

इस दौरान PM मोदी ने नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर-सिटी बनाने की बात भी कही। PM ने कहा- प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब भी मैं दुनिया के विभिन्न देशों में गया हूं, मुझे हर जगह ब्रम्ह कुमारिस के लोग मिले हैं। इससे मुझे न केवल अपनेपन का अहसास होता है, बल्कि शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं शक्ति का पुजारी हूं और यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।