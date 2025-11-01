Patrika LogoSwitch to English

PM मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की घोड़े पर सवार प्रतिमा का किया अनावरण, Video

Veer Narayan Singh Statue: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की घोड़े पर सवार प्रतिमा का अनावरण किया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Nov 01, 2025

Veer Narayan Singh Statue: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की घोड़े पर सवार भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा वीरता, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह के अमर योगदान को समर्पित है।

अटल नगर में स्थापित यह विशाल प्रतिमा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में वीर नारायण सिंह के साहसिक नेतृत्व की याद दिलाती है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है।

01 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / PM मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की घोड़े पर सवार प्रतिमा का किया अनावरण, Video

