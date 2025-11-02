Patrika LogoSwitch to English

Rajotsav:सभा स्थल पर मोदी ने किया रोड शो, पुराने चेहरों को देखकर यादें ताजा की

सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपरान्ह करीब 3.10 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सवा तीन बजे रोड शो शुरू किया। रथ पर सवार होकर पीएम मोदी ने मुख्य मंच के करीब से रोड शुरू किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी उनके साथ रथ पर सवार थे।

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 02, 2025

. सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपरान्ह करीब 3.10 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सवा तीन बजे रोड शो शुरू किया। रथ पर सवार होकर पीएम मोदी ने मुख्य मंच के करीब से रोड शुरू किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी उनके साथ रथ पर सवार थे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हजारों लोग अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पूरे सभा स्थल पर 15 मिनट तक चले रोड शो में पीएम मोदी पर पुष्पवर्षा की गई। इस दौरान मोदी ने अपने पुराने साथियों को देख यादें भी ताजा की। इसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया।

02 Nov 2025 12:40 am

Raipur

रायपुर
