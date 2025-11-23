Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

इस चक्कर में बसी-बसाई चौपाटी चौपट , अब इनके सामने रोजी-रोटी का संकट

इस चक्कर में बसी-बसाई चौपाटी चौपट हो गई। अब इनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। शनिवार को चार घंटे तक हंगामा चला। रेलवे और निगम अफसर आमने-सामने आ गए। यूनिवर्सिटी गेट तक ट्रैफिक जाम रहा। सुबह 6 बजे पूरे अमले के साथ जेसीबी और गाडिय़ां लेकर निगम अफसर पहुंचे और स्टॉलों से आनन-फानन में सामान हटाने का दबाव दुकानदारों पर बनाया।

Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 23, 2025

इस चक्कर में बसी-बसाई चौपाटी चौपट हो गई। अब इनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। शनिवार को चार घंटे तक हंगामा चला। रेलवे और निगम अफसर आमने-सामने आ गए। यूनिवर्सिटी गेट तक ट्रैफिक जाम रहा। सुबह 6 बजे पूरे अमले के साथ जेसीबी और गाडिय़ां लेकर निगम अफसर पहुंचे और स्टॉलों से आनन-फानन में सामान हटाने का दबाव दुकानदारों पर बनाया। विरोध और हंगामे के बीच साइंस कॉलेज के पास स्थित चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया गया। पिछले तीन साल से यहां आसपास के कॉलेजों के विद्यार्थी आते रहते थे, जिससे यहां देर रात तक चहल-पहल रहती थी। अब यह जगह वीरान हो गई। दरअसल नेतागीरी चमकाने के चक्कर में बसी बसाई चौपाटी को चौपट कर दिया गया। इससे प्रभावित दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 01:14 am

Published on:

23 Nov 2025 01:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / इस चक्कर में बसी-बसाई चौपाटी चौपट , अब इनके सामने रोजी-रोटी का संकट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

शिक्षकों को नया टास्क… कुत्ता नर या मादा, पालतू हैं या आवारा, रखेंगे हिसाब

CG News, dog
Patrika Special News

CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित

CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित
रायपुर

नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल…

नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल...(photo-patrika)
रायपुर

जवान बनकर और शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी, ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी 38 FIR के वांटेड… जानें क्राइम कुंडली

ठगने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

फेडरेशन का बड़ा ऐलान! कर्मचारी-अधिकारियों की 22 से 24 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग?

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.