इस चक्कर में बसी-बसाई चौपाटी चौपट , अब इनके सामने रोजी-रोटी का संकट

इस चक्कर में बसी-बसाई चौपाटी चौपट हो गई। अब इनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। शनिवार को चार घंटे तक हंगामा चला। रेलवे और निगम अफसर आमने-सामने आ गए। यूनिवर्सिटी गेट तक ट्रैफिक जाम रहा। सुबह 6 बजे पूरे अमले के साथ जेसीबी और गाडिय़ां लेकर निगम अफसर पहुंचे और स्टॉलों से आनन-फानन में सामान हटाने का दबाव दुकानदारों पर बनाया। विरोध और हंगामे के बीच साइंस कॉलेज के पास स्थित चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया गया। पिछले तीन साल से यहां आसपास के कॉलेजों के विद्यार्थी आते रहते थे, जिससे यहां देर रात तक चहल-पहल रहती थी। अब यह जगह वीरान हो गई। दरअसल नेतागीरी चमकाने के चक्कर में बसी बसाई चौपाटी को चौपट कर दिया गया। इससे प्रभावित दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़