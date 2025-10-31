CG News: सतनामी समाज ने रैली निकाली, गुरु घासी दास बाबा के खिलाफ की गई टिप्पणी का किया विरोध, देखें

ताजा खबरें
Love Sonkar
Oct 31, 2025
CG News: राजनांदगाव में गुरु घासी दास बाबा के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में सतनामी समाज ने रैली निकाली। FIR दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा।
Updated on:
31 Oct 2025 02:20 pm
Published on:
31 Oct 2025 02:15 pm
