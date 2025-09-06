Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

काजू-किशमिश और बादाम ले उड़े चोर… आधी रात को दो दुकानों पर सेंधमारी, देखें VIDEO

Viral Video: धर्मनगरी डोंगरगढ़ इन दिनों चोरों के लिए सुरक्षित अड्डा बनता जा रहा है। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर की दो किराना दुकानों को निशाना बनाया।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Sep 06, 2025

Viral Video: धर्मनगरी डोंगरगढ़ इन दिनों चोरों के लिए सुरक्षित अड्डा बनता जा रहा है। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर की दो किराना दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़े, नकदी और सामान पार कर दिया, और जाते-जाते ताले भी साथ ले गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, पहली घटना चिंटू पटियाला की किराना दुकान में हुई, जहां चोरों ने सेंधमारी कर करीब 30 से 50 हज़ार रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं, दूसरी वारदात खंडूपारा स्थित चोपड़ा किराना दुकान में घटी, यहां से चोरों ने सिगरेट पैकेट, महंगे सामान और लगभग 3 हज़ार रुपए नगद चोरी किए।

हैरानी की बात यह कि, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे (Viral Video) में कैद है, फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस सिर्फ कागज़ी खानापूर्ति कर रही है। जनता अब पुलिस गश्त को मज़ाक और खुद को पूरी तरह असुरक्षित मान रही है।

Published on:

06 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / काजू-किशमिश और बादाम ले उड़े चोर… आधी रात को दो दुकानों पर सेंधमारी, देखें VIDEO

