Video: रतलाम में किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान

MP News: रतलाम में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर सैकड़ो की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे।

रतलाम

Avantika Pandey

Sep 12, 2025

MP News: रतलाम में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर सैकड़ो की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके पूर्व बड़ी संख्या में किसान कृषि उपज मंडी महू नीमच रोड पर एकत्रित हुए। जहां से पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लिए किसानों की संख्या कलेक्ट्रेट पहुंची। जय जवान जय किसान सर्वे के साथ शीघ्र मुआवजा चाहिए की मांग को लेकर करणी सेवा परिवार के जीवन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे। देखें वीडियो…

12 Sept 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Videos / Video: रतलाम में किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान

