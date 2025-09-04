Patrika LogoSwitch to English

अतिभारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित

Heavy Rain Alert: आज गुरुवार सुबह से ही रतलाम में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं गरज-चमक के साथ पानी गिर रहा है। जिसके कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने रतलाम समेत एमपी के कई जिलों में आज भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी।

रतलाम

Sanjana Kumar

Sep 04, 2025

Heavy Rain Alert: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार की सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने यहां आज 4 सितंबर से 5 सितंबर तक दो दिन भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए आज जिले के सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी की घोषणा की।

Updated on:

04 Sept 2025 10:54 am

Published on:

04 Sept 2025 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अतिभारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित

पत्रिका कनेक्ट