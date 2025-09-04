अतिभारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित

Heavy Rain Alert: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार की सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने यहां आज 4 सितंबर से 5 सितंबर तक दो दिन भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए आज जिले के सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी की घोषणा की।
