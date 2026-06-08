Video: महिला ने पत्थरा से फोड़ा अपना सिर, फिर दर्ज करा दी झूठी रिपोर्ट
सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के बाघराज वार्ड पंडापुरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय महिला पार्वती लोधी ने पड़ोस के 16 वर्षीय दसवीं के छात्र पुष्पराज पटेल पर डंडे से सिर पर वार कर घायल करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।लेकिन शनिवार रात वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला ने खुद पत्थर से अपना सिर फोड़कर घायल किया और चूड़ियां तोड़ लीं। उस समय पुष्पराज जामुन तोड़कर घर लौट रहा था और घटनास्थल पर खेल रहे बच्चों में भी शामिल नहीं था।