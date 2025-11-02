Patrika LogoSwitch to English

सतना

सांसद थप्पड़ कांड में गरमाई सियासत: कांग्रेस ने घेरा थाना, विधायक धरने पर बैठे

पीडि़त निगमकर्मी सांसद के खिलाफ थाने पहुंचा, जान से मारने की धमकी देने की शिकायत, एफआइआर की मांग

सतना

image

Anil Singh Kushwaha

Nov 02, 2025

पीडि़त निगमकर्मी सांसद के खिलाफ थाने पहुंचा, जान से मारने की धमकी देने की शिकायत, एफआइआर की मांग

Published on:

02 Nov 2025 07:21 pm

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

VIDEO में देखिए एमपी में बेखौफ बदमाश, पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगाई आग

सतना

‘थप्पड़बाज सांसद’ पर क्या होगी FIR? थाने पहुंचे विधायक

सतना

एमपी में थप्पड़कांडः भाजपा सांसद के समर्थन में अब महिला नेत्री के बिगड़े बोल

सतना

एमपी में ‘भाजपा सांसद’ ने कर्मचारी को मारा ‘थप्पड़’, मचा बवाल…देखें VIDEO

सतना

सुबह बीमार पिता की मौत, 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा दम, सदमे में परिवार

