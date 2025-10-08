RANTHAMBORE NATIONAL PARK में टैरेटरी को लेकर रणथंभौर में भिड़ीं 2 बाघिन ! कैमरे में कैद

RANTHAMBORE NATIONAL PARK सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर के जंगलों में बाघों की युवा पीढ़ी अब अपनी टेरेटरी स्थापित करने को तैयार है। जोन तीन से बाघिन टी-124 यानी रिदि्ध और उसकी मादा शावक के बीच इलाके को लेकर झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है।

भिड़ीं 2 बाघिन

2 टाइग्रेस के बीच जंगल में हुई इस जंग का ये दृश्य वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वाइल्ड लाइफ में जब शावक युवा हो जाते हैं, तो वे अपनी मां से अलग होकर जंगल में अपनी स्वतंत्र टेरेटरी बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर मां-बेटी के बीच ही पहला संघर्ष होता है। अधिकतर मामलों में मां को ही अपना पुराना इलाका छोड़ना पड़ता है। रणथम्भौर में रिदि्ध की संतानों के युवा होने के साथ ही अब जंगल में टेरेटरी को लेकर संघर्ष की आशंकाएं फिर बढ़ गई हैं।