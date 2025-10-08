Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

RANTHAMBORE NATIONAL PARK में टैरेटरी को लेकर रणथंभौर में भिड़ीं 2 बाघिन ! कैमरे में कैद

RANTHAMBORE NATIONAL PARK में टैरेटरी को लेकर रणथंभौर में भिड़ीं 2 बाघिन ! कैमरे में कैद

सवाई माधोपुर

Abhishek Chaturvedi

Oct 08, 2025

RANTHAMBORE NATIONAL PARK सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर के जंगलों में बाघों की युवा पीढ़ी अब अपनी टेरेटरी स्थापित करने को तैयार है। जोन तीन से बाघिन टी-124 यानी रिदि्ध और उसकी मादा शावक के बीच इलाके को लेकर झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है।

भिड़ीं 2 बाघिन

2 टाइग्रेस के बीच जंगल में हुई इस जंग का ये दृश्य वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वाइल्ड लाइफ में जब शावक युवा हो जाते हैं, तो वे अपनी मां से अलग होकर जंगल में अपनी स्वतंत्र टेरेटरी बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर मां-बेटी के बीच ही पहला संघर्ष होता है। अधिकतर मामलों में मां को ही अपना पुराना इलाका छोड़ना पड़ता है। रणथम्भौर में रिदि्ध की संतानों के युवा होने के साथ ही अब जंगल में टेरेटरी को लेकर संघर्ष की आशंकाएं फिर बढ़ गई हैं।

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

जवानी की दहलीज पर बाघिन रिद्धि की संतानें, रणथम्भौर में टेरेटरी को लेकर दिखा संघर्ष, देखें वीडियो

सवाई माधोपुर

शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर हादसा: बजरी वाहन से बचने के चक्कर में पलटी स्कूल बस, छात्रों में मची चीख-पुकार

school bus accident
सवाई माधोपुर

KBC-17 में पहुंचा राजस्थान का लाल, अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया स्वागत, मिली बाइक और सोने का सिक्का

KBC-17
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जयपुर में करता था काम, लंबे समय से नहीं लौटा था घर

Rajasthan Police
सवाई माधोपुर

11 महीने की बेटी के सिर से उठा पिता का साया, भर्ती कराने के 1 घंटे बाद ही SMS के भीषण अग्निकांड में हुई थी दर्दनाक मौत

सवाई माधोपुर
