सवाई माधोपुर

‘हम जंगल में बाघों के बीच फंस गए…’, रणथम्भौर जंगल में फंसी महिला पर्यटक ने सुनाई आपबीती

तीन खतरनाक टाइगरों के ज़ोन में कैंटर गाड़ी अचानक खराब होकर बंद होने के चलते पर्यटक सहम गए और मदद की गुहार लगाने लगे..

सवाई माधोपुर

Nakul Devarshi

Aug 17, 2025

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में शाम की पारी में सफारी पर गए पर्यटकों का कैंटर जोन 6 में बंद हो गया। कैंटर के स्टार्ट नहीं होने से यात्री जोन बंद होने के बाद घंटे भर जंगल में ही फंसे रहे।

Published on:

17 Aug 2025 12:47 pm

Sawai Madhopur / 'हम जंगल में बाघों के बीच फंस गए…', रणथम्भौर जंगल में फंसी महिला पर्यटक ने सुनाई आपबीती

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

सवाई माधोपुर
