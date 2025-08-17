‘हम जंगल में बाघों के बीच फंस गए…’, रणथम्भौर जंगल में फंसी महिला पर्यटक ने सुनाई आपबीती

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में शाम की पारी में सफारी पर गए पर्यटकों का कैंटर जोन 6 में बंद हो गया। कैंटर के स्टार्ट नहीं होने से यात्री जोन बंद होने के बाद घंटे भर जंगल में ही फंसे रहे।
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
