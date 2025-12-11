11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सिवनी

Video: क्रेन की मदद से खेत में गिरे ट्रेनी विमान को ले जाने में करनी पड़ी मशक्कत

80 से अधिक गांव घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे।

Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 11, 2025

सिवनी. सुकतरा गांव स्थित हवाई पट्टी से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ट्रेनी विमान को बीते सोमवार शाम आमगांव के एक खेत में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हादसे में ट्रेन का पायलट एवं प्रशिक्षु घायल हो गए। वहीं ट्रेनी विमान का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि ट्रेनी विमान के एक विद्युत लाइन से टकराने की वजह से 80 से अधिक गांव घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद से ग्रामीण सकते में हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग भी अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ट्रेनी विमान घनी आबादी में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अगर खेत में फसल सूखी हुई होती तो आग लगने की भी संभावना थी। इन सबको देखते हुए प्रशासन को सुरक्षा मानकों को लेकर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। दरअसल ट्रेनी विमान शहर के आसपास भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हवाईपट्टी पर सुरक्षा मानकों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले भी दो बार ट्रेनिंग विमान रनवे पर दौड़ते हुए हादसे का शिकार हो चुका है। बता दें कि ट्रेनी विमान का वजन आमतौर पर 500 किलोग्राम से 1200 किलोग्राम तक रहता है। खेत में जो ट्रेनी विमान गिरा था उसका वजह सात कुंतल बताया जा रहा है।

खेत से विमान लेने आए तो किसान ने रोका
दुर्घटनाग्रस्त विमान को लेने आमगांव पहुंची निजी विमान कंपनी की टीम को किसान के विरोध का सामना करना पड़ा। किसान नीलेश चन्द्रवंशी का कहना था कि विमान के गिरने की वजह से खेत में फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्हें मुआवजा दिया जाए। हालांकि कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि वे इसके लिए आवेदन करें। इसके बाद ही उन्हें मुआवजा मिलेगा। दोनों पक्षों में काफी देर तक चर्चा होती रही। बुधवार को दोनों पक्षों में सहमति बनी। कंपनी ने 35 हजार रुपए का मुआवजा दिया। वहीं किसान का कहना था कि हमें दो लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जबकि हम केवल एक लाख रुपए मांग रहे थे। आरोप लगाया कि पुलिस भी हमारा सहयोग नहीं कर रही है। ऐसे में मजबूरी में फसल मुआवजा का 35 हजार रुपए लेना पड़ा।

क्रेन की मदद से ट्राली पर ले गए विमान
निजी कंपनी के अधिकारियों ने आमगांव खेत में गिरे दुर्घटनाग्रस्त विमान को क्रेन की सहायता से ट्राली पर लदवाया। इसके बाद विमान को ले जाया गया।

ब्लैक बॉक्स ले गई टीम
भोपाल से सिवनी पहुंची निजी कंपनी की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स अपने साथ ले गई है। हादसे के बाद विमान का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बता दें कि ब्लैक बॉक्स में विमान के उड़ान के दौरान गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति सहित अन्य जानकारी रिकॉर्ड होती है।

Published on:

11 Dec 2025 01:14 pm

Video: क्रेन की मदद से खेत में गिरे ट्रेनी विमान को ले जाने में करनी पड़ी मशक्कत

