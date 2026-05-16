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Video: अजगर से लड़ते हुए चीतल शावक ने तोड़ा दम, पूरी घटना कैमरे में कैद
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Video: अजगर से लड़ते हुए चीतल शावक ने तोड़ा दम, पूरी घटना कैमरे में कैद

विशाल अजगर ने चीतल के शावक का शिकार कर निगल लिया। पूरी घटना को कैमरे में कैद किया गया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

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सिवनी

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Ashish Kumar Mishra

May 16, 2026

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझिरी रेंज में हैरान करने वाला दृश्य सामने आया है। विशाल अजगर ने चीतल के शावक का शिकार कर निगल लिया। पूरी घटना को कैमरे में कैद किया गया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यहां एक विशाल अजगर ने चीतल के बच्चे का शिकार कर लिया। अजगर ने चीतल के शावक को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। शावक ने अपने को बचाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन अंत में अजगर की मजबूत जकड़ की वजह से शावक ने दम तोड़ दिया। लोग जंगल के इस दुर्लभ और खौफनाक नजारे को देखकर हैरान हो रहे हैं।

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Published on:

16 May 2026 05:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Videos / Video: अजगर से लड़ते हुए चीतल शावक ने तोड़ा दम, पूरी घटना कैमरे में कैद

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