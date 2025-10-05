Patrika LogoSwitch to English

Video: पालकी में सवार होकर भोपाल चली कलेक्टर, मिली यादगार विदाई

आईएएस संस्कृति जैन के पति वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं।

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Oct 05, 2025

सिवनी. जिले में एक साल कलेक्टर के पद पर पदस्थ रही संस्कृति जैन के भोपाल स्थानांतरण पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों ने अनोखी विदाई दी। जो सभी के लिए यादगार बन गई। विदाई समारोह के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें पालकी पर सवार कर विदा किया। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी साथ रही। इस दौरान फिल्मी गीत पालकी में होकर सवार चली रे…भी बजाया गया। जिसने माहौल को और भावपूर्ण बना दिया। बता दें कि शासन ने सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन का स्थानांतरण भोपाल करते हुए नगर निगम आयुक्त बनाया है। उनके पति 2014 बैच के आइपीएस आशुतोष भोपाल में पदस्थ हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Videos / Video: पालकी में सवार होकर भोपाल चली कलेक्टर, मिली यादगार विदाई

Madhya Pradesh

Sports: राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिवनी का दबदबा

सिवनी

पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों से हुआ गुलजार, देवी स्वरूपा कन्याओं ने किया पूजन

सिवनी

Railway: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे से मिली प्राइमरी स्वीकृति, धीरे-धीरे बढ़ रही फाइल

सिवनी

MP में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

seoni road widening traffic signal jam solution mp news
सिवनी

पेंच टाइगर रिजर्व में महंगा हुआ बाघ का दीदार, छह दिन बाद खुलेंगे गेट

Pench Tiger Reserve entry fees increases expensive guide mp news
सिवनी
