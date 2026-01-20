Video: पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी करने पहुंचे भारतीय क्रिकेटर

सिवनी. भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 फॉर्मेट के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सोमवार को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल रिंकू सिंह, ईशान किशन, संजू सैमसन, रवि विश्नोई सहित दोस्त भी थे। क्रिकेटरों ने पेंच में सफारी का लुफ्त उठाया। उन्होंने अपने फैन्स के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बता दें कि सूर्यकुमार यादव सहित अन्य भारतीय क्रिकेटरों के सिवनी आने की खबर न ही प्रशासन को थी और न ही पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन को थी। क्रिकेटर अपने दोस्तों के साथ सिवनी पहुंचे थे और उन्होंने सोमवार सुबह टूरिया गेट से कोर क्षेत्र में टाइगर सफारी की। हालांकि भारतीय क्रिकेटरों को टाइगर का दीदार नहीं हो पाया। ऐसे में वे मायूस लौट गए।