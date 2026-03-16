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ओवरलोड वाहन के टक्कर से रेल फाटक क्षतिग्रस्त

रविवार रात लगभग 8 बजे नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन के परिचालन के लिए रेल फाटक बंद किया गया।

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सिवनी

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Ashish Kumar Mishra

Mar 16, 2026

सूचना पाकर मौके पर पहुंची आरपीएफ ने ऑटो को कब्जे में ले लिया।


सिवनी. छिंदवाड़ा रोड स्थित रेलवे फाटक रविवार रात एक ओवरलोड माल वाहन ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। दरअसल रविवार रात लगभग 8 बजे नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन के परिचालन के लिए रेल फाटक बंद किया गया। ट्रेन गुजरने के बाद विपरित दिशा से आ रहे एक ऑटो माल वाहक वाहन ने टक्कर मारकर रेल फाटक का एक बैरियर तोड़ दिया। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची आरपीएफ ने ऑटो को कब्जे में ले लिया।

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Published on:

16 Mar 2026 01:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Videos / ओवरलोड वाहन के टक्कर से रेल फाटक क्षतिग्रस्त

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