अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, एसडीएम से कही यह बड़ी बात

सिवनी. लखनादौन विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरीकलां में अवैध शराब बिक्री को लेकर मंगलवार को महिलाओं ने सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन किया। लखनादौन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं एसडीएम रवि सिहाग से मिलकर भी गुहार लगाई। महिलाओं का कहना था कि क्षेत्र में किराना दुकानों में भी अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। शराब बिक्री की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। परिवार में झगड़े हो रहे हैं और बच्चे भी नशे की लत लग रही है। नशाखोरी को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगी। वे शांतिपूर्वक अनशन करेंगी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।