शिमला

Hanuman Temple Viral Video: तबाही मचा रही थी ब्यास नदी ! पर हनुमान मंदिर में डटे रहे पुजारी ! आई Like, Comment की बाढ़

Hanuman Temple Viral Video: ब्यास नदी के तेज़ बहाव, गड़गड़ाहट और पानी की उठती लहरों के बीच मंदिर के पुजारी पूरे धैर्य और आस्था के साथ गर्भगृह में खड़े रहे। यह दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप उठी और लोग इसे ‘आस्था और साहस का अद्भुत संगम’ बताने लगे

शिमला

Kripa Shankar Sharma

Aug 28, 2025

Hanuman Temple Viral Video: सनातन शक्ति क्या होती है और ये कैसे काम करती है ये साफ साफ इस वीडियो में दिख जाएगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में उस समय श्रद्धालुओं की सांसें थम गईं जब ब्यास नदी (Beas river Viral Video) अपने प्रचंड वेग से बहती हुई हनुमान मंदिर के ठीक बगल तक पहुंच गई। तेज़ बहाव, गड़गड़ाहट और पानी की उठती लहरों के बीच मंदिर के पुजारी पूरे धैर्य और आस्था के साथ गर्भगृह में खड़े रहे। यह दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप उठी और लोग इसे ‘आस्था और साहस का अद्भुत संगम’ बताने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मंदिर की दीवारों से टकराता हुआ बहाव मानो मंदिर को निगल जाने की कोशिश कर रहा हो। बावजूद इसके, पुजारी ने मंदिर छोड़ने से इनकार कर दिया और मंत्रोच्चार करते हुए भगवान हनुमान की सेवा में लगे रहे, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashanakr sharma) की रिपोर्ट

Published on:

28 Aug 2025 11:02 pm

Hindi News / Himachal Pradesh / Shimla / Hanuman Temple Viral Video: तबाही मचा रही थी ब्यास नदी ! पर हनुमान मंदिर में डटे रहे पुजारी ! आई Like, Comment की बाढ़

