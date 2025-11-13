सीधी में हादसा, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, कई लोग हुए घायल, देखें वीडियो

Road Accident: मध्यप्रदेश के सीधी से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार को अमिलिया से सीधी आ रही 32 सीटर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए। ये पूरा मामला कमर्जी थाना अंतर्गत सलैया का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर कमर्जी पुलिस पहुंची। तत्काल सभी घायलों को इलाज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई बस द्विवेदी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हुई। देखें वीडियो…।