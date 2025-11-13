Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

सीधी में हादसा, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, कई लोग हुए घायल, देखें वीडियो

Road Accident: मध्यप्रदेश के सीधी से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार को अमिलिया से सीधी आ रही 32 सीटर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए।

Google source verification

सीधी

image

Avantika Pandey

Nov 13, 2025

Road Accident: मध्यप्रदेश के सीधी से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार को अमिलिया से सीधी आ रही 32 सीटर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए। ये पूरा मामला कमर्जी थाना अंतर्गत सलैया का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर कमर्जी पुलिस पहुंची। तत्काल सभी घायलों को इलाज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई बस द्विवेदी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हुई। देखें वीडियो…।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 10:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / Videos / सीधी में हादसा, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, कई लोग हुए घायल, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में CEO के आदेश पर कर्मचारियों से लगवाई जा रहीं ‘लाड़ली बहना’ की नंबर प्लेट, सीनियर विधायक ने जताया ऐतराज

ajay-singh-rahul
सीधी

बीच सड़क पर गैंग वार का Video Viral, दोनों तरफ फंसे रहे राहगीर और दो गुटों में जमकर हुई दे-दनादन

Gang War
सीधी

एमपी में ‘2 हजार’ की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
सीधी

सड़क पर मारपीट करते दिखे बदमाश, युवक ने रोका तो चाकू लेकर उसी के पीछे दौड़े, देखें वीडियो

MP News
सीधी

मासूम की मौत पर आया रहस्यमयी मोड़, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाते ही खुला चौंकाने वाला राज

MP News
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.