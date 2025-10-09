Patrika LogoSwitch to English

भाजपा नेता से 8 हजार लेते महिला लिपिक ट्रेप, एसडीओ-उपयंत्री पर भी अपराध दर्ज

पुलिया निर्माण के भुगतान के लिए मांगी थी घूस

सीधी

image

Anil Singh Kushwaha

Oct 09, 2025

पुलिया निर्माण के भुगतान के लिए मांगी थी घूस

Published on:

09 Oct 2025 07:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / Videos / भाजपा नेता से 8 हजार लेते महिला लिपिक ट्रेप, एसडीओ-उपयंत्री पर भी अपराध दर्ज

