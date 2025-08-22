Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीधी

लाइन मेंटीनेंस के समय चालू हुई बिजली से एक की मौत, जानें बंद बिजली से कैसे दौड़ा करंट

चुरहट के पचोखर में हादसा: पीडि़त परिजनों और ग्रामीणों ने किया हंगामा, दो की हालत गंभीर

सीधी

Anil Singh Kushwaha

Aug 22, 2025

चुरहट के पचोखर में हादसा: पीडि़त परिजनों और ग्रामीणों ने किया हंगामा, दो की हालत गंभीर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / लाइन मेंटीनेंस के समय चालू हुई बिजली से एक की मौत, जानें बंद बिजली से कैसे दौड़ा करंट

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त, कलेक्टर ने लिया एक्शन

collector sidhi
सीधी

सोन नदी पुल से महिला ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल रेफर

mp news
सीधी

कौन है एमपी का ये ‘बुजुर्ग’….जिसने बीच सड़क पर रोका ‘राहुल गांधी’ का काफिला, जानिए

karuna prasad mishra Stopped Rahul Gandhi Convoy
Patrika Special News

इनफ्लुएंसर लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, बच्ची का हुआ जन्म, विधायक ने दी बधाई

Leela Sahu Sidhi baby girl birth
सीधी

घर में कपड़े बदलते वक्त लड़की को सांप ने काटा, मौत

sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.