पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़ दिया…

हजरतबल दरगाह में पत्थर की पट्टिका के साथ तोड़फोड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, “…जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं हैं…यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वे आतंकवादी हैं…यह हमारे लिए ईशनिंदा है…जिम्मेदार लोगों, विशेष रूप से अवाक्फ बोर्ड के खिलाफ धारा 295-ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए…”