श्रीनगर

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़ दिया…

हजरतबल दरगाह में पत्थर की पट्टिका के साथ तोड़फोड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, "...जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं हैं.

श्रीनगर

Pankaj Meghwal

Sep 06, 2025

हजरतबल दरगाह में पत्थर की पट्टिका के साथ तोड़फोड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, “…जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं हैं…यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वे आतंकवादी हैं…यह हमारे लिए ईशनिंदा है…जिम्मेदार लोगों, विशेष रूप से अवाक्फ बोर्ड के खिलाफ धारा 295-ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए…”

महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ़्ती

वक्फ बोर्ड

06 Sept 2025 09:10 pm

Hindi News / Jammu and Kashmir / Srinagar / पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़ दिया…

