सुरक्षाबलों ने खोजी बारूदी सुरंग! 40 किलो का आईईडी को किया निष्क्रिय, देखें वीडियो

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा बनाई गई एक बारूदी सुरंग का पता लगाया। इस बारूदी सुरंग में से सुरक्षाबलों ने 40 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए।

सतर्कता बरतते हुए सुरक्षाबलों ने मौके पर ही बम को सुरक्षित तरीके से विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति की क्षति नहीं हुई। घटना के बाद सुरक्षाबलों द्वारा आसपास के इलाकों में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। आईईडी की बरामदगी और निष्क्रिय करने की कार्रवाई में जिला पुलिस बल और 159वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम की अहम भूमिका रही।