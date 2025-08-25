Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

जवानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे नक्सली! भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद, देखें VIDEO

Naxal News: नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में सुरक्षाबलों को एक और कामयाबी मिली है। इस बार जवानों ने भारी में मात्रा में डंप किए विस्फोटक सामग्री बरामद किया है।

सुकमा

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

CG Naxal News: नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में सुरक्षाबलों को एक और कामयाबी मिली है। इस बार जवानों ने भारी में मात्रा में डंप किए विस्फोटक सामग्री बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार कोबरा 203 जिला बल और सीआरपीएफ संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया गया कि जवानों की टीम जिले के मेटागुडा इलाके में सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान नक्सलियों द्वारा डंप किए विस्फोटक सामग्री के बारे में पता चला। टीम ने कंट्रीमेड हथियार, बीएल लॉन्चर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्वेश्य से डंप कर रखा था। जवानों ने सामग्री बरामद कर वापस सुरक्षित लौटे।

इस डंप से कंट्रीमेड राइफल, बीजीएल लांचर, विस्फोटक, UAV नेत्रा का टूटा प्रोपेलर, सैकड़ों आयरन क्लैंप और भारी लोहे का सामान मिला। सुरक्षाबलों का कहना है कि बरामद सामग्री से नक्सली जवानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन उनके मंसूबे ध्वस्त हो गए।

Published on:

25 Aug 2025 08:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / जवानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे नक्सली! भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद, देखें VIDEO

