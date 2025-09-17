CG News: भाजयुमो का कांग्रेस पर प्रहार… कहा- युवाओं के सामने झूठ बोलना बंद करो, देखें Video

CG News: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। भाजयुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है और असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास न कोई ठोस एजेंडा बचा है और न ही जनता के बीच जाने की ताकत, इसलिए वह केवल झूठे आरोपों और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। भाजयुमो पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस के झूठ और आरोपों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
CG News: भाजयुमो के उर्जावान कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच खड़े हैं और हर स्तर पर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया कि युवा कार्यकर्ता न केवल कांग्रेस के आरोपों को बेनकाब करेंगे, बल्कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को भी घर-घर तक पहुंचाएंगे। नेताओं ने दोहराया कि भाजयुमो कभी भी कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और दबाव में झुकेगा नहीं। कार्यकर्ता जनता के असली मुद्दों पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति को जनता खुद नकार देगी।
