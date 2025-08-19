भारी बारिश से सुकमा के झापरा पुल के ऊपर बह रहा पानी, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, देखें VIDEO

Weather Alert: नए मौसम सिस्टम के असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधि तेज हो गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को हल्की राहत मिली है, लेकिन दक्षिण बस्तर में हालात बिगड़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं।

बता दें कि शबरी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से सुकमा जिले के झापरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते जिले के दो दर्जन से अधिक गांवों और पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

यहां हुई बारिश- छिंदगढ़ 10, सुकमा 9, डौंडीलोहारा 9, बकावंड 8, बड़े बचेली 8, गादीरास 7, कटेकल्याण 7, दोरनापाल 7, बस्तर 6, गंगालूर 5, मर्दापाल 5, जगरगुंडा 5, भनपुरी 5, धनोरा 5, सरोना 5, लोहंडीगुड़ा 5, कुमरदा 4, नारायणपुर 4, बड़ेराजपुर 4, कुआकोंडा 4, बीजापुर 4 और कई स्थानों पर 4 सेमी से भी कम।