सुकमा

Video: सुकमा में लगातार बारिश से शबरी नदी उफान पर, NH 30 पर जलभराव और ट्रैफिक जाम

waterlogging in sukma: सुकमा में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर है। एनएच 30 पर कई जगहों पर जलभराव के कारण जाम लगा हुआ है।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

waterlogging in sukma: सुकमा जिले में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (NH 30) पर कई जगहों पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हुआ है।

स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बारिश और उफान की स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू टीम और आपदा प्रबंधन की टीम सतत निगरानी में लगी हुई है।

