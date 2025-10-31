सूरजपुर में फिर दिखा हाथियों का आतंक: 11 हाथियों का झुंड पहुंचा मुख्य सड़क पर, घंटों ठप रहा यातायात

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर 11 हाथियों का झुंड मुख्य सड़क पर आ गया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों तक फंसे रहे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया।
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के ग्राम जनार्दनपुर साल्हीपारा की है। सुबह के समय ग्रामीणों ने देखा कि हाथियों का दल मुख्य मार्ग पर आ पहुंचा है। देखते ही देखते स्थानीय लोग और वाहन चालक इधर-उधर भागने लगे। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह से रुक गया। ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से यही झुंड क्षेत्र में घूम रहा है और फसलों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के डर से कई गांवों के लोग रातभर जागकर पहरा दे रहे हैं।
